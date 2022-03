Anticipazioni dati Covid in Toscana 11 marzo 2022

Prosegue il trend in rialzo dei contagi Covid in Toscana. I nuovi casi registrati oggi, 11 marzo, come anticipato via social dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino completo, sono 3.938 su 26.344 test di cui 6.599 tamponi molecolari e 19.745 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,95% (59,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.729.047 di cui 2.317.642 dosi booster.



Una settimana fa, lo scorso 4 marzo, i nuovi casi positivi erano stati 2.751 su 24.450 test, di cui 7.032 tamponi molecolari e 17.418 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi si era attestato all'11,25% (52,5% sulle prime diagnosi).