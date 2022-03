Anticipazioni dati Covid in Toscana 14 marzo 2022

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.769 su 10.539 test di cui 4.400 tamponi molecolari e 6.139 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (51,7% sulle prime diagnosi). Sono i primi dati di oggi, 14 marzo, sull'andamento della pandemia nella nostra regione anticipati come di consueto via social dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino completo che sarà diffuso in tarda mattinata. I vaccini attualmente somministrati sono 8.740.690 di cui 2.322.481 dosi booster.





Una settimana fa, lo scorso 7 marzo, erano stati 1.420 i nuovi casi su 9.851 test complessivi, di cui 4.538 tamponi molecolari e 5.313 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi era al 14,41% (47,3% sulle prime diagnosi).