Coronavirus in Toscana: sono 3691 i casi registrati

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 3.691 su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi). Sono i primi dati di oggi,17 febbraio, anticipati via social dal governatore della Regione Eugenio Giani in attesa del bollettino completo che sarà diffuso in tarda mattinata.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.553.533 di cui 2.261.521 dosi booster.