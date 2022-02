Coronavirus in Toscana: sono 3324 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.324 su 29.619 test di cui 8.846 tamponi molecolari e 20.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,22% (58,3% sulle prime diagnosi). Sono i primi dati di oggi, 18 febbraio, anticipati dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino giornaliero che sarà diffuso in tarda mattinata.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.566.883 di cui 2.270.068 dosi booster.