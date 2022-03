Anticipazioni casi Covid Toscana 22 marzo 2022

I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.778 su 42.520 test di cui 8.140 tamponi molecolari e 34.380 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,94% (67,1% sulle prime diagnosi). Lo rende noto via social il governatore Eugenio Giani anticipando come di consueto il bollettino regionale completo di oggi, 22 marzo, che sarà diffuso in tarda mattinata. I vaccini attualmente somministrati: 8.777.981 di cui 2.336.722 dosi booster.



Una settimana fa, martedì 15 marzo, erano stati registrati 6.574 nuovi casi su 39.824 test complessivi, dei quali 8.178 tamponi molecolari e 31.646 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi si era attestato al 16,51% (66,5% sulle prime diagnosi).