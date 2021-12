Covid in Toscana, è (di nuovo) boom di positivi: sono oltre 7mila

Tocca un nuovo recordo oggi, 29 dicembre, il numero dei nuovi positivi in Toscana. Come rende noto il governatore Eugenio Giani, anticipando via social i primi dati in attesa del bollettino completo, i nuovi casi sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi), mentre i vaccini attualmente somministrati sono 7.097.487.

Il confronto rispetto ai dati di mercoledì scorso conferma quella che ormai gli esperti definiscono la crescita a muro della curva epidemica, tanto è marcato l'andamento esponenziale: sette giorni fa erano stati registrati 2.038 nuovi contagi. L'incremento dei casi, di conseguenza, è pari al 258%. Sempre il 22 dicembre il tasso di positività toccava il 4,64% sul totale dei tamponi e il 15,7% in rapporto ai nuovi soggetti controllati.

Giani pubblica sempre sui social una infografica che rende eloquente la differenza negli ingressi nelle terapie intensive tra vaccinati e non vaccinati. "Il tasso di ingresso in terapia intensiva fa la differenza, quasi 10 volte superiore" commenta il governatore.