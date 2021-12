Coronavirus in Toscana: sono 16886 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici. Sono i primi dati di oggi, 31 dicembre, resi noti via social dal governatore Eugenio Giani, relativi all'andamento della pandemia nella nostra regione. Dunque casi ancora in aumento (a fronte di un maggior numero di tamponi processati) ma con una oscillazione sicuramente contenuta rispetto a quella registrata ieri quando il numero dei nuovi casi era praticamente raddoppiato rispetto al 29 dicembre, anche per effetto dell'entrata in vigore dell'ordinanza dello stesso Giani che prevede che per accertare la positività basti un tampone antigenico rapido, senza dunque la 'controprova' del molecolare.

I vaccini attualmente somministrati, rende noto sempre il governatore, sono 7.171.819.



"Più di 9 mila bambini toscani hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, un dato superiore alla media nazionale dimostrando ancora una volta la fiducia e responsabilità della nostra regione" sottolinea il presidente Giani.