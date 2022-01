Coronavirus in Toscana: sono 4109 i nuovi casi positivi

Cala il numero dei contagi di Covid in Toscana, anche se si mantiene stabile la percentuale di positivi in relazione al numero di test effettuati. I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, riferisce su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 4.109 su 31.951 test di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati quasi il doppio, 8.404 su 65.658, con il tasso dei nuovi positivi a 12,80% (66,7% sulle prime diagnosi).