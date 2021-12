Coronavirus in Toscana: 870 i nuovi casi registrati

In Toscana sono 870 i nuovi casi di Coronavirus su 38.333 tamponi. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in una comunicazione social anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemia. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 10.464 tamponi molecolari e 27.869 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività si colloca al 2,27% sul totale dei test e all'8,4% in rapporto alle prime diagnosi. Rispetto a sette giorni fa l'incremento di positivi è abbastanza pronunciato. Venerdì scorso erano stati confermati 709 contagi su 31.631 test. Il tasso di positività, dunque, era rispettivamente del 2,24 e del 7,2%.



Torna intanto ad accelerare la campagna di vaccinazione. Il numero di dosi di preparati anti-Covid somministrate fino a questo momento sale a 6.589.749. Giani chiosa con soddisfazione: "Più di 2.500 toscani ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 33mila dosi somministrate in totale, un bel passo in avanti per rendere la nostra regione sempre più sicura".