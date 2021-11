Coronavirus in Toscana: sono 305 i nuovi casi positivi

In Toscana sono 305 i nuovi casi di Coronavirus su 36.336 tamponi. Lo riporta, in una comunicazione social che anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemica, il presidente della Regione, Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 8.801 tamponi molecolari e 27.535 antigenici rapidi con un tasso di positivi dello 0,84% sul totale dei test e del 3,7% in relazione alle prime diagnosi. Rispetto a sette giorni fa i contagi mostrano un indiscutibile segno più. Martedì scorso erano stati registrati, d'altronde, 234 nuovi casi a fronte di 35.419 test. Dunque anche il tasso dei positivi era minore, si fermava rispettivamente allo 0,66 e al 3,1%. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, salgono a 6.103.575 le dosi somministrate dall'inizio della campagna.