I nuovi casi positivi sono 6.564 su 39.301 test di cui 4.496 tamponi molecolari e 34.805 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,70% (82,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto come di consueto via social il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani in attesa del bollettino di oggi, 20 aprile.

I vaccini somministrati in Toscana sono 8.861.824.