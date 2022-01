Coronavirus in Toscana: sono 13049 i nuovi casi positivi

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 13.049 su 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi, e il tasso dei nuovi positivi è 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 13.720 su 78.441 test, con un tasso dei nuovi positivi a 17,49% (75,1% sulle prime diagnosi). Lo rende noto via social il presidente della Regione Eugenio Giani, in attesa del bollettino completo che sarà diffuso a fine mattinata.