Covid in Toscana: sono 10535 i nuovi casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.535 su 65.769 test di cui 16.499 tamponi molecolari e 49.270 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi). Sono i primi dati di oggi, 26 gennaio, sull'andamento della pandemia nella nostra regione anticipati dal governatore Eugenio Giani, in attesa del bollettino giornaliero che sarà diffuso in tarda mattinata.



Rispetto a sette giorni fa i contagi marcano una discesa: mercoledì scorso erano stati confermati, in effetti, 12.564 nuovi casi a fronte di 73.504 test. Di conseguenza il tasso dei nuovi positivi raggiungeva, rispettivamente, il 17,09 e il 73,9%.Passando alle vaccinazioni sono attualmente 8.046.232 le dosi somministrate di preparati anti-Covid: più di 28 mila nell'ultima giornata.