Coronavirus in Toscana: sono 10528 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.528 su 68.127 test di cui 19.510 tamponi molecolari e 48.617 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,45% (73,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto via social il governatore della Toscana Eugenio Giani in attesa del bollettino giornaliero che sarà diffuso nella tarda mattinata.

Una settimana fa, lo scorso 21 gennaio, i nuovi casi erano stati 13.049 su 72.849 test e il tasso dei nuovi positivi era al 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi).



I vaccini attualmente somministrati sono 8.125.833.