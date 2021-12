Covid in Toscana, oltre 700 nuovi contagi: tasso di positività al 2,24%

Impennata di contagi da Coronavirus in Toscana. I nuovi casi sono 709 su 31.631 tamponi. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in un post su Facebook anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 10.607 tamponi molecolari e 21.024 antigenici rapidi, mentre il tasso dei nuovi positivi è del 2,24% sul totale dei test e del 7,2% sulle prime diagnosi. Rispetto a sette giorni fa lo scarto è considerevole. Venerdì scorso, in effetti, erano stati registrati 488 casi su 27.356 test con un tasso di positività rispettivamente dell'1,78 e del 5,4%. Intanto la macchina delle vaccinazioni fa un ulteriore passo avanti. Le dosi dei preparati anti-Covid somministrate dall'inizio della campagna salgono a 6.417.697, di queste oltre 30mila nell'ultima giornata.



Da parte sua il presidente della Regione su Facebook chiosa il bollettino giornaliero con un elogio agli operatori sanitari impegnati nelle Usca: "Ci sono dei team di medici, specialisti e infermieri che per oltre un anno hanno operato nel silenzio, lontano dai riflettori. Sono le Usca, acronimo di Unità speciali di continuità assistenziale, create per garantire la gestione domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero". In Toscana, prosegue il governatore, "hanno supportato i medici di famiglia alleggerendo il peso sugli ospedali e aiutano le persone in isolamento a sentirsi meno sole. Veri e propri custodi della nostra salute".