Coronavirus in Toscana, 659 nuovi casi: in rialzo il tasso di positività

In Toscana sono 659 i nuovi casi di Coronavirus su 17.935 tamponi. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, in una comunicazione social che anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemia. Nell'ultima giornata risultano effettuati 8.085 tamponi molecolari e 9.850 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge il 3,67% sul totale dei test e l'11,7% in relazione ai nuovi soggetti controllati.



Rispetto a una settimana fa i dati sono in rialzo, soprattutto in termini di incidenza: la giornata di festività ha determinato, del resto, un netto calo del numero dei test. Giovedì scorso il bollettino segnalava in effetti 615 contagi, ma a fronte di ben 35.195 tamponi. Di conseguenza il tasso di positività si collocava rispettivamente all'1,75 e al 6,3%.Quanto alle vaccinazioni il totale delle dosi dei preparati anti-Covid somministrate in Toscana sale a 6.555.253: circa 14.500 nell'ultima giornata (Agenzia Dire).