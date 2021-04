Coronavirus in Toscana, 934 nuovi contagi: crolla l'indice di positività

Il dato è stato anticipato dal governatore della Regione Eugenio Giani. Quasi 900mila i vaccini somministrati in Toscana

"I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi)". E' quanto rende noto su Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani, anticipando il dato sui nuovi contagi di oggi, 13 aprile.

Ieri, 12 aprile, i nuovi casi registrati in Toscana erano stati 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi era del 6,65% sul totale dei tamponi e del 17,9% sulle prime diagnosi. Dunque oggi è in discesa, visto il maggior numero di tamponi, il numero dei nuovi positivi, ed è quasi dimezzato l'indice di positività.