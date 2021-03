Coronavirus in Toscana, sono 1106 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi). E' quanto scrive in un post Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino di oggi, 15 marzo.



La Toscana rimane in zona arancione anche questa settimana (fino al 21 marzo), con alcuni comuni e province che passano in zona rossa a causa dell'elevato numero di contagi registrati. In provincia di Pisa sono sei i comuni in cui entrano in vigore le maggiori misure restrittive: Castelfranco di Sotto, San Miniato, Montopoli Valdarno, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce e Castellina Marittima.