Coronavirus in Toscana, balzo dei nuovi positivi: sono oltre 1500

Sale il numero dei nuovi positivi in Toscana che arriva oggi, 18 marzo, a 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi). Il dato è stato anticipato come di consueto dal governatore Eugenio Giani.

"Continuiamo a tenere alta l’attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti" afferma il presidente.

Per domani come di consueto è atteso il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che sancirà i colori delle regioni per la prossima settimana. La Toscana potrebbe rimanere arancione ma con molte aree rosse al suo interno.