Coronavirus in Toscana, 1510 nuovi casi: vaccinate oltre 500mila persone

Il dato dei contagi anticipato dal governatore che ha fatto il punto sulla campagna vaccinale: "4mila persone in fila per AstraZeneca, segnale incoraggiante"

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). E' quanto annuncia il governatore Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino di oggi, 20 marzo.

Il governatore ha fatto il punto nella serata di ieri, durante l'annuncio sulle zone rosse istituite in Toscana, sulla campagna di vaccinazione manifestando ottimismo. "Abbiamo superato le 500mila persone che hanno acquisito la dose di vaccino. Abbiamo 519mila dosi che sono state somministrate" ha sottolineato il presidente evidenziando poi che anche in Toscana è ripresa la vaccinazione con AstraZeneca e i numeri sono incoraggianti. "Sono stati più di 4mila i toscani che hanno avuto la possibilità dopo le 15 (di ieri, ndr) di mettersi al riparo dal Covid" ha segnalato il governatore - non era scontato la sfiducia poteva capitare, ma abbiamo visto anche delle file di persone che andavano a veder confermata la prenotazione e a mantenere l'impegno. Il dato è confortante e conferma la nostra fiducia".

"Stiamo procedendo con una campagna di vaccinazione che ci porta a prevedere entro il 25 di aprile la completa vaccinazione, almeno per la prima dose, degli over 80 e stiamo procedendo con un intenso lavoro per quello che riguarda la vaccinazione dei super fragili con il vaccino Moderna - ha aggiunto - ora che riparte AstraZeneca confidiamo che presto dalle categorie degli anni 1941-1944 si possa progressivamente decrescere verso tutte le fasce di età più giovani".

"La situazione in Toscana è complessa, anche a causa della presenza delle varianti, ma la cosa più importante è far proseguire speditamente la campagna vaccinale: oggi (ieri, ndr) si sono presentati 4mila toscani per fare il vaccino AstraZeneca, un segnale di fiducia dopo lo stop dei giorni scorsi, e abbiamo superato quota 500mila toscani vaccinati - fa eco in un post Facebook il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - c'è ancora tanta strada da fare ma dobbiamo assolutamente concentrare tutte le nostre energie in questa direzione. È il momento di unire le forze, non servono polemiche, bisogna lottare contro il virus e sconfiggerlo".