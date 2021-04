Coronavirus in Toscana: oltre mille i nuovi casi positivi

Dopo quattro giorni consecutivi sotto quota mille, tornano a quattro cifre i contagi in Toscana. Il dato è anticipato come di consueto dal governatore Eugenio Giani, in attesa del bollettino che verrà diffuso nel primo pomeriggio: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.041 su 24.439 test di cui 13.896 tamponi molecolari e 10.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,26% (11,9% sulle prime diagnosi)".



C'è attesa intanto sul colore della nostra regione per la prossima settimana. Dal 26 aprile infatti, come da decreto del Governo, tornano le zone gialle e la nostra regione potrebbe fare il passaggio nell'area a minori restrizioni, con la ripartenza, con solo tavoli all'aperto, per bar e ristoranti. L'Rt è sceso leggermente sotto 1, mentre l'indice di contagio regionale cala a 187 casi settimanali ogni 100mila abitanti rispetto ai 208 della settimana precedente. Numeri che potrebbero far pensare dunque all'ingresso in zona gialla anche se la comunicazione ufficiale dovrà arrivare dal ministro della Salute Roberto Speranza in seguito al monitoraggio della cabina di regia previsto per domani, venerdì.