Coronavirus, 1062 i nuovi casi positivi: la Toscana ad un passo dalla zona rossa

Decisivo l'andamento dei contagi nei prossimi tre giorni. Questa settimana la nostra Regione è rimasta in zona arancione per un soffio

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi). E' quanto rende noto il governatore della Regione Eugenio Giani anticipando, come di consueto, il dato dei nuovi contagi di oggi, 23 marzo.





La Toscana si trovaLa Regione è infatti rimasta questa settimana arancione per un soffio: 246 positivi settimanali ogni 100mila abitanti, quando il passaggio automatico in zona rossa avviene con il raggiungimento dei 250 casi. Ad oggi, martedì, a livello regionale tale soglia risulta però già superata nei giorni tra venerdì scorso e ieri, lunedì 22 marzo.Se nei prossimi tre giorni (oggi martedì, domani e giovedì) a livello regionale saranno superati i 1.313 casi giornalieri di media (come ricostruisce il quotidiano Repubblica Firenze) allora il passaggio in zona rossa sarà certo. In questo caso tutta la Toscana diventerebbe rossa a partire da lunedì 29 marzo per almeno due settimane, dunque almeno fino a domenica 11 aprile compresa.