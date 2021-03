Coronavirus in Toscana, quasi 1200 nuovi positivi: attesa per il monitoraggio dell'ISS

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto, come di consueto, il governatore della Regione Eugenio Giani anticipando i dati del bollettino regionale di oggi, 24 marzo, sull'andamento della pandemia.

Sono decisivi i numeri di oggi e domani in vista del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che venerdì decreterà i nuovi 'colori' delle regioni. La Toscana, che è riuscita a rimanere anche questa settimana in zona arancione, pur con molte 'macchie' rosse al suo interno, rischia di finire da lunedì 29 marzo in zona rossa visto che i dati sono al limite (la soglia è rappresentata da 250 casi ogni 100mila abitanti).



Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: ieri si sono aperte le agende per la vaccinazione degli estremamente fragili con il vaccino Moderna. Erano 15mila le dosi a disposizione andate esaurite in brevissimo tempo in una sorta di sfida all'ultimo click.

E se la Toscana è stata inserita come 'fanalino di coda' nella classifica sulla percentuale di vaccinazioni agli over 80, Giani ieri in Consiglio regionale ha annunciato che c'è stato un errore e che le dosi iniettate agli ultraottantenni sono in realtà maggiori. L'obiettivo dell'ente di Palazzo Strozzi è quello di vaccinare tutti gli over 80 almeno con la prima dose entro il prossimo 25 aprile.

Proseguono poi gli studi su nuovi vaccini e proprio Pisa sarà centro di sperimentazione per il quello italiano, Reithera. "Siamo orgogliosi dell’eccellenza della ricerca scientifica in Toscana e delle donne e degli uomini impegnati su questo fronte con passione e spirito di servizio" afferma Giani commentando la notizia che potrebbe in futuro dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale contro il Covid.