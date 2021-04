Coronavirus in Toscana, oltre 700 nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi). Sono i dati di oggi, 26 aprile, anticipati come di consueto dal governatore della Toscana Eugenio Giani, in attesa del report completo del bollettino regionale che sarà diffuso nel primo pomeriggio.

La Toscana da oggi, 26 aprile, è in zona gialla con riaperture, seppur con i soli tavoli all'esterno, di bar e ristoranti, ma anche di musei, cinema e teatri. Un allentamento delle misure che però non deve far abbassare la guardia: le parole d'ordine restano distanziamento, mascherine e igiene delle mani.