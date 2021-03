Coronavirus in Toscana, oltre 1500 nuovi casi positivi: attesa per la conferma della zona arancione

Il monitoraggio dell'ISS sancirà i colori delle regioni per la settimana pasquale. Giani: "Quasi 14mila over 80 vaccinati giovedì"

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi). E' quanto rende noto il governatore Eugenio Giani anticipando il dato del bollettino di oggi, 26 marzo.

"21.099 vaccini somministrati nella sola giornata di ieri in Toscana, di cui 13.909 alle persone con più di 80 anni" aggiunge Giani quasi a sottolineare, dopo le polemiche degli ultimi giorni sui ritardi nelle dosi per gli over 80, che la campagna vaccinale prosegue.

Intanto c'è attesa per il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che decreterà i colori delle regioni per la prossima settimana. Per la Toscana, come annunciato ieri dal presidente Giani, dovrebbe essere confermata la zona arancione anche se saranno decise come sempre zone rosse nei territori in cui il contagio corre di più. Le decisioni sono attese per la serata.