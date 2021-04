Coronavirus in Toscana, 522 nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi). Sono i numeri di oggi, 27 aprile, sull'andamento della pandemia nella nostra regione anticipati dal governatore Eugenio Giani in attesa del report completo del bollettino regionale che sarà diffuso nel primo pomeriggio.

Oggi è prevista la messa a punto da parte dell'ente di Palazzo Strozzi Sacrati della nuova modalità di prenotazione dei vaccini per gli over 70 che, grazie ad una fornitura più costante di dosi, potranno essere programmati mensilmente già a partire da maggio. Il portale per le prenotazioni si riaprirà il 30 aprile.

Intanto in Toscana oltre il 92% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. La Regione si concentrerà d'ora in poi sugli estremamente fragili e come detto sugli over 70, poi mano a mano la campagna di vaccinazione coinvolgerà altre fasce d'età.