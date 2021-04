Coronavirus in Toscana, quasi 700 nuovi positivi: scende il tasso di positività

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 685 su 8.753 test di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 7,83% sul totale dei tamponi e del 21,6% sulle prime diagnosi". È quanto riferisce in un messaggio sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus in Toscana.

Ieri, nel giorno di Pasquetta, i nuovi positivi erano stati 981 in più. Erano stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo.