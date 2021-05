Coronavirus in Toscana: oltre 800 nuovi casi positivi

I numeri anticipati dal governatore Giani in attesa del bollettino. Cresce il tasso di positività

I nuovi casi registrati in Toscana sono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi). Sono i dati relativi all'andamento della pandemia nella nostra regione anticipati come di consueto dal governatore Eugenio Giani, in attesa del bollettino completo che sarà diffuso nel pomeriggio.





Numeri dunque in lieve aumento rispetto a ieri quando i positivi erano stati 744 su 26800 test effettuati. Il tasso dei nuovi positivi era del 2,78% sul totale dei tamponi e dell'8,9% sulle prime diagnosi.