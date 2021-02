Coronavirus in Toscana: oltre 900 i nuovi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 956 su 21.027 test di cui 12.902 tamponi molecolari e 8.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (8,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore della Regione Eugenio Giani anticipando i dati del bollettino giornaliero del 18 febbraio sull'emergenza Coronavirus. Il bollettino completo sarà pubblicato, come sempre, nel primo pomeriggio.

Ieri, 17 febbraio, erano stati 773 i positivi in più, con 13.076 i tamponi molecolari e 7.649 gli antigenici rapidi fatti, di cui il 3,7 per cento è risultato positivo. Esclusi i tamponi di controllo, erano state 10.163 le persone sottoposte a test e positivo era risultato il 7,6 per cento.