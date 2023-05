Rifiuti, stop alla raccolta porta a porta a Calambrone: arrivano i cassonetti automatizzati

Cambiano le modalità di conferimento rifiuti sul litorale, a Calambrone.Geofor rende noto infatti che, d'intesa con l'amministrazione comunale, saranno attivati i nuovi contenitori per la raccolta differenziata, con accesso controllato mediante tessera elettronica personalizzata. Le tessere sono state consegnate a tutte le utenze nei giorni scorsi e il servizio sarà attivo da lunedì 15 maggio; per un periodo limitato sarà comunque ancora attiva la raccolta porta a porta.

Le tessere personalizzate consentiranno di aprire i contenitori per le cinque frazioni di rifiuto in tutte le postazioni del litorale pisano. Il volume di conferimento sarà differenziato tra utenza domestica e non domestica.

Le tessere sono state attivate a tutti coloro già iscritti alla banca dati TARI. Chi non lo fosse, può rivolgersi agli uffici di Sepi Spa.

In caso di smarrimento o furto della tessera è possibile richiederne un duplicato al numero verde di Geofor.