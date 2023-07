Cosa c'è di aperto in agosto? Dove posso andare a mangiare la pizza o tagliarmi i capelli durante l'estate? E' stato appena pubblicato il data base pubblico 'Castelfranco a portata di click', una sorta di 'Pagine Bianche' digitale con le ferie e i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di capoluogo e frazioni del comune. Questo strumento di consultazione è ora a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto e verrà diffuso anche attraverso i social network.

Questa raccolta con i dati sulle attività a contatto con il pubblico, utile per comunicare agli utenti le aperture e chiusure nel periodo delle ferie estive 2023, rimarrà visibile e consultabile durante tutto l’anno, anche dopo l'estate. "Può diventare un’ottima occasione per promuovere e rendere più visibile la propria attività", scrive in una nota l'amministrazione comunale, che ha raccolto le informazioni utili relative alle attività a contatto con il pubblico del territorio comunale grazie alla partecipazione delle attività ad un questionario digitale.

Per chi ancora non avesse risposto alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di invio dei propri dati, c’è tempo fino al 3 agosto. Per inviare le proprie informazioni si chiede di scrivere all’indirizzo mail progettoclick@comune. castelfranco.pi.it con i dati della propria attività e le informazioni sul periodo di ferie 2023.