Per poter effettuare in sicurezza gli interventi in corso per la ricostruzione del Fosso Tombato in un tratto di via Usciana a Castelfranco di Sotto, il Comune ha emesso un’ordinanza con alcune modifiche alla viabilità valevoli nei prossimi giorni.

Sarà istituita nelle notti tra martedì 27 giugno e venerdì 30 giugno (in orario 22-6) la chiusura del tratto di via Usciana già interessato dai lavori: divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli nel tratto di via Usciana compreso tra il civico 11 e l’intersezione con Viale Europa. In conseguenza di tali modifiche, il traffico su via Usciana in direzione S.P. n°66 - centro di Castelfranco di Sotto, verrà deviato in via Grossi, via dello Stadio e via Tabellata, mentre il traffico percorrente Viale Europa proseguirà la marcia lungo tale arteria.

Inoltre da mercoledì 28 giugno fino al 10 settembre 2023, sempre nel medesimo tratto, viene istituito senso unico di marcia secondo la direttrice S.P. n°66 'Nuova Francesca' - centro di Castelfranco di Sotto, con conseguente riattivazione del semaforo regolante l’intersezione composta tra Viale Europa, via Don Botti e via Usciana. Per consentire i lavori sarà inoltre chiuso il transito dell’accesso a via Banchini da via Usciana.