Al Grand Hotel Continental le audizioni per il musical 'La Sirenetta'

Si svolgerà sabato 12 giugno alle ore 15.30 al Grand Hotel Continental di Tirrenia, in Largo Belvedere 26, il casting promosso da Nada Mas Edizion e Luna di Miele Produzioni per individuare la nuova Ariel del musical 'La Sirenetta - Il ritorno di Ariel'. Per chi fosse interessato a partecipare e non avesse inviato in tempo il curriculum, anche a causa delle restrizioni sugli spostamenti a causa dell'emergenza sanitaria, può presentarsi direttamente al Grand Hotel a partire dalle 14.30.

Alle candidate si richiede il compimento della maggiore età, di eseguire una prova di canto su brano a piacere e su base procurata dalle stesse candidate su chiavetta Usb, una foto in primo piano e una a figura intera deli'artista. La prova di canto sarà registrata dalla produzione esclusivamente come conferma dell'avvenuta esibizione. Per le prescelte seguirà una successiva prova di recitazione a Milano con la regista del musical Ilaria De Angelis in una data che sarà comunicata successivamente.

Il musical andrà in scena nella stagione teatrale 2021/2022 con possibile debutto già nella prossima stagione estiva. Alle audizioni saranno presenti i responsabili musicali della produzione, gli autori del musical e la cantante Marina Fiordaliso. Durante la prova non saranno ammesse foto e registrazioni filmate o registrazioni audio se non precedentemente autorizzate. Le musiche de 'La Sirenetta - Il ritorno di Ariel' sono di Tony Labriola e Stefano Govoni. La regia di Ilaria De Angelis e le coreografie di Luca Peluso. Booking e distribuzione Luna di Miele Produzioni.