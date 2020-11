Catene a bordo o pneumatici da neve: scatta l'obbligo sulle strade extraurbane provinciali

La Provincia di Pisa ha emanato lo scorso 30 ottobre un'ordinanza con cui, per la stagione invernale 2020/2021, impone agli automobilisti di viaggiare con le catene a bordo o con montati i pneumatici da neve. L'obbligo è valevole per numerosi tratti delle strade extraurbane della rete viaria gestita dalla Provincia, nel periodo che va dal il 15 novembre al 15 aprile 2021.

Nel dettaglio, il documento prescrive "l'obbligo, sui tratti extraurbani di strada riportata in elenco (presente sotto ndr), di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) a bordo; l'obbligo, sui tratti extraurbani di strada riportati in elenco, in caso di presenza di neve su strada e/o di possibile presenza di pavimentazione ghiacciata, di circolare con mezzi antisdrucciolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio". L'obbligo dovrà quindi essere segnalato anche con la necessaria segnaletica di prescrizione nei punti interessati.

