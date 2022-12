Solidarietà: sold-out l'evento teatrale dedicato ai 'Cattivissimi' di Shakespeare

'Cattivissimi e cattivissimi nel teatro di Shakespeare', galleria di personaggi creati dal genio teatrale del grande drammaturgo inglese, andrà in scena domenica 4 dicembre, nella Sala Sammartino di Pisa (via san Martino 63). Il ricavato del reading sarà devoluto all’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella, che da oltre quaranta anni è impegnata nell’aiuto ai malati oncologici ed ai loro familiari. L'appuntamento è sold-out, ma verrà replicato a febbraio.

Daranno voce ai malvagi del teatro shakespeariano, Marco Rossi, che ha curato anche la regia del reading, Matteo Martorana e Arianna Priami. La galleria di personaggi cattivi comprenderà non solo quelli 'classici', come il sanguinario Riccardo III, il traditore Macbeth e la sua consorte o il mentitore Iago, ma anche quelli che, come Amleto, pur non animato da cattive intenzioni si rivela nefasto per parenti ed amici, o come Marco Antonio, che usa senza scrupolo le sue doti di grande oratore e manipolatore delle emozioni altrui per scopi politici ed egoistici.

Il reading sarà anche l’occasione per ricordare Antonio Salines, grande attore e regista italiano recentemente scomparso, che portò nei maggiori teatri italiani, ed anche a Pisa, lo stesso spettacolo. Il reading sui cattivi di Shakespear è anche un modo per denunciare i malvagi di ieri e di oggi, disse Salines in quell’occasione. "Le sue parole - ha sottolineato Rossi nel presentare l’iniziativa del 4 dicembre - hanno oggi un valore ancora più attuale".

L’associazione Oncologica Pisana P. Trivella, cui è dedicato il reading del 4 dicembre, offre assistenza ai malati oncologici nelle corsie ospedaliere dell’Ospedale di Pisa e presso il Centro Senologico, garantendo una rete di sostegno che accompagna il paziente nel percorso di cura anche dopo la dimissione, fornisce assistenza ai malati oncologici presso l’Hospice, organizza corsi di formazione per volontari ed eventi pubblici finalizzati alla informazione ed educazione nella prevenzione oncologica, svolgendo questa attività anche nelle scuole. Gratuità, solidarietà, preparazione ed impegno verso i malati oncologici sono i requisiti alla base dell’attività dei suoi volontari. Tra le sue attività vi è anche la promozione della ricerca in campo oncologico con l’istituzione di un premio, intitolato al suo fondatore, che viene conferito ogni anno ai due giovani ricercatori che hanno presentato i migliori lavori scientifici al congresso della Società Italiana di Oncologia.