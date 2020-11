Peccioli: catturato cane aggressivo a causa di una ferita

La Polizia Municipale di Peccioli è intervenuta oggi, 17 novembre, nella periferia cittadina per la cattura di un cane aggressivo. Gli agenti, assieme all'ispettore ambientale, vista la delicatezza della situazione, si sono sentiti in obbligo di seguire il cane fino nei campi per garantire la sua sicurezza e salute, oltre che di quella della comunità. L'animale risultata ferito, con la zampa destra rotta, aspetto che causava la sua reazione pericolosa.

Dopo un lungo inseguimento è giunto anche l'accalappiacani. Con la strumentazione adeguata il cane è stato catturato ed identificato a mezzo microchip. Il cane è stato trasportato quindi dal veterinario per le cure del caso. Sono in corso le verifiche per le valutazioni del caso e valutare se procedere ad eventuali verbalizzazioni per malgoverno e maltrattamento del cane.

