Cavalcavia Sant'Ermete Ovest chiuso, i circoli Arci: "Quartieri isolati e abbandonati"

I circoli Arci di Pisa sono preoccupati per la chiusura del Cavalcavia Sant’Ermete Ovest, collegamento importante fra i quartieri di Putignano, San Marco e San Giusto. E' così che alcuni presidenti di zona scrivono una lettera aperta chiedendo di essere celeri con i lavori. La missiva viene da Mario Dimonte, Circolo Arci Alberone San Giusto; Enrico Fiorini, Circolo Arci Balalaika San Marco; Marco Castellacci, Circolo Arci M. Salvadori Sant'Ermete; Veronica Fichi, Circolo Arci Putignano.

Lo stop alla circolazione "porterà a un serio isolamento dei nostri quartieri - scrivono - riteniamo indispensabile che i lavori necessari siano tenuti nella massima considerazione e urgenza perché vediamo difficile trovare vie di comunicazione urbana alternative per raggiungere la città sia con le auto, sia con i mezzi pubblici, sia a piedi".

La chiusura del cavalcaferrovia "mette in luce come i nostri quartieri siano stati del tutto abbandonati dalle amministrazioni comunali anche rispetto ai canali di collegamento in città: solo due pullman (Lam verde e linea 5) connettono Putignano, Sant’Ermete, San Marco, San Giusto con il centro e l’unica strada da San Marco, passando per piazza Giusti, ingolfa costantemente il traffico. Come presidenti dei circoli Arci Putignano, Alberone, Sant’Ermete e Balalaika, che ogni giorno parlano nei propri spazi con chi vive nei quartieri, chiediamo garanzie di urgenza per la ristrutturazione del cavalcaferrovia e una sua messa in sicurezza complessiva, che tenga conto anche degli ulteriori disagi che quel pezzo di viabilità rappresentava già prima della sua chiusura, come la scarsa illuminazione e la difficoltà di attraversamento pedonale. In generale, crediamo serva maggiore rispetto e dignità per i cittadini e le cittadine che vivono in questi quartieri troppo spesso, come anche ora stiamo vedendo, marginalizzati da chi amministra la città".