Cede il terrapieno del Cavalcavia di via Maggiore di Oratoio: ponte chiuso al traffico

Si deve attendere il responso dell'ente competente, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la Fi-Pi-Li. Non sarebbero presenti problemi strutturali, ma qualcosa che non va c'è: per evitare rischi il Comune di Pisa ha chiuso al traffico il Cavalcavia di via Maggiore di Oratoio a Ospedaletto. Il provvedimento preventivo e d'urgenza ha avviato la procedura per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di ieri, 23 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per eseguire la prima verifica. Non sono stati rilevati dei pericoli di crollo imminente, bensì un disallineamento tra l'impalcato e il terrapieno, con la formazione di un gradino, che potrebbe risultare insidioso per la circolazione dei veicoli. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha suggerito ulteriori accertamenti. Era presente anche personale della Protezione Civile del Comune di Pisa. Quest'ultimo, come detto, sta interessando l'ente competente a prendere i necessari provvedimenti per la messa in sicurezza. Intanto, in via cautelare, la circolazione è stata interdetta.