Valdera-Cuoio e Pontedera: Confesercenti presenta le nuove presidenti

Adesso è arrivata anche l’ufficialità dopo l’assemblea elettiva: Futura Cavallini, titolare del negozio Futurline, è stata eletta presidente Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana, mentre Valentina Aurilio titolare dell’omonima pizzeria guiderà il direttivo Pontedera. "Un’associazione forte, rappresentativa e soprattutto interlocutrice qualificata a livello sindacale - ha detto Cavallini - si basa su una squadra compatta come la nostra, composta da imprenditori che vogliono mettersi a disposizione dei colleghi. Purtroppo chi pensava che una volta superata la tragedia del covid la strada fosse finalmente spianata, è rimasto deluso. Stiamo vivendo periodi davvero difficili per le nostre categorie con l’inflazione e l’impennata dei costi che si abbattano sui consumi e quindi sui nostri bilanci".

Da qui l’importanza non solo della tutela sindacale ma anche della promozione e dei servizi alle imprese. Aggiunge la presidente Pontedera di Confesercenti Toscana: "La tutela sindacale è fondamentale per gestire tematiche che hanno ripercussioni dirette sugli imprenditori. Ma una associazione deve anche mettere in campo progetti di promozione in grado di offrire nuove opportunità alla città attraendo nuovi clienti. In questo senso abbiamo in mente una serie di eventi che organizzeremo grazie al nostro ufficio dedicato che si occuperà nello specifico di questo fondamentale settore. Associazione pronta anche a mettere in campo nuovi servizi alle imprese, servizi sempre più innovativi per rendere più facile possibile il lavoro dei colleghi".

Le congratulazioni alle due neopresidenti sono arrivate anche da parte del responsabile regionale del settore commercio Gianluca Naldoni: "Cavallini e Aurilio sono le persone giuste per guidare un’area strategica per Confesercenti Toscana. Stiamo parlando imprenditrici giovani ma con alle spalle già un grande bagaglio di esperienza. Saranno affiancate da un direttivo rappresentativo di tutti i settori e da Claudio Del Sarto nella veste di responsabile provinciale. Loro, come gli altri presidenti delle provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara, saranno presentati ufficialmente nell’assemblea pubblica del prossimo 2 ottobre alla presenza tra gli altri del nostro presidente regionale Nico Gronchi e dell’assessore regionale Leonardo Marras".