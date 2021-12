'Non è mai troppo tardi': il cd di beneficenza del farmacista Ugo Mugnaini

Un Natale condiviso, fondato sui valori del dono e della beneficenza, è più magico. Ne è convinto Ugo Mugnaini, noto farmacista e imprenditore, che per le imminenti festività ha deciso di replicare e incrementare il proprio impegno a vantaggio delle persone con disagi e criticità del territorio. "L'anno scorso abbiamo distribuito, con l’aiuto delle organizzazioni locali Caritas, Pubblica Assistenza, San Vincenzo de' Paoli, Misericordia, circa 300 'spese' per famiglie indigenti" spiega Mugnaini, che con simpatia si definisce 'farmamusicista'.

"Pasta, pelati, zucchero, caffè, latte, biscotti, anche panettoni e cioccolata per bambini - aggiunge Mugnaini - e sono stato ripagato passando un Natale diverso, piu vissuto nello spirito di solidarietà: ho sempre fatto differenza tra il 'regalo' e il 'dono'. E donare, senza alcun obbligo o attesa di un ritorno, è molto più bello". E la proposta per il Natale 2021 va oltre la semplice realizzazione delle 'spese solidali'. "Quest’anno, volendo fare di più, con l’aiuto di amici musicisti che ringrazio di cuore, tutti di altissimo livello, ho pubblicato il cd 'Non è mai troppo tardi': 11 pezzi classici della musica pop, blues, jazz" spiega Ugo Mugnaini.

"Io canto e suono il sax tenore e devo dire che non è male,anzi - ammette con un pizzico di orgoglio il farmamusicista - direi che è proprio bello da ascoltare e da regalare. Basta una offerta, piccola o grande, e vi portate a casa buona musica, la serenità per il dono fatto a chi non ha i mezzi per vivere e talora sopravvivere. Tutti i proventi saranno impiegati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità che saranno consegnati entro i prossimi giorni alle famiglie segnalate e ai centri di raccolta della Caritas. Il cd lo trovate in farmacia, al Centro Le Querciole, e nelle farmacie comunali del Carrefour e Arena Metato che hanno sponsorizzato l’iniziativa con altre aziende ed amici, e in alcuni negozi di vicinato. Vi aspettiamo".

Queste le tracce inserite nel cd:

- 'Besame mucho' (Consuelo Velasquez)

- Can't help falling in love' (G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore)

- 'What a wonderful world' (Bob Thiele, David Weiss)

- 'Eu sei que vou te amar' (Vinicius De Moraes)

- 'Io che amo solo te' (Sergio Endrigo)

- 'Summertime' (G. Gershwin, D. Heyward, I. Gershwin)

- 'Misty' (Errol Garner)

- 'Vedrai vedrai' (Luigi Tenco)

- 'Se stasera sono qui' (Luigi Tenco, Mogol)

- 'Something' (George Harrison)

- 'Song for Fraser' (Kamasi Washington)