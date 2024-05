Nominato il nuovo cda della Fondazione Pisa: Stefano Del Corso confermato presidente

La Deputazione della Fondazione Pisa, lo scorso 8 maggio 2024, ha provveduto all’unanimità alla nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione della Fondazione per il mandato che inizia il 23 maggio 2024, con scadenza il trentesimo giorno successivo all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2027.

Nell’occasione, la Deputazione ha confermato l’Avv.to Stefano Del Corso nella carica di Presidente e, nella qualità di Consiglieri, la Dott.ssa Ginevra Venerosi Pesciolini e l’Avv.to Michele Mariani, mentre ha nominato quali nuovi Consiglieri il Dott. Maurizio Sbrana e il Prof. Franco Cervelli.

Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti per lo stesso mandato nelle persone del Dott. Maurizio Roventini, in qualità di Presidente del Collegio e della Dott.ssa Anna Girello Garbi e della Dott.ssa Elena Mosca, in qualità di Revisori.