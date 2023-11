Cede il manto stradale: un camion resta bloccato nella buca

Intervento nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 novembre, da parte di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa in via Sant'Andrea a Santa Croce sull'Arno per un cedimento della sede stradale che ha provocato un incidente. Un camion è infatti sprofondato con le ruote posteriori nella voragine che si è aperta nell'asfalto.

La squadra del 115, con l'aiuto di un'autogru, ha provveduto alla rimozione del mezzo pesante e alla messa in sicurezza dell'area interessata dal dissesto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia locale e gli operai del consorzio Acquarno.