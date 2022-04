Monte Serra, cedimento sulla Sp 56: restringimento di carreggiata

Cedimento di una porzione di muro a secco che regge la Strada Provinciale avvenuto questa mattina, 26 aprile, sulla SP 56 Monte Serra in località Tonella. La provincia di Pisa, ente proprietario della strada, è immediatamente intervenuta restringendo la carreggiata e, a breve, sarà affidato un intervento in somma urgenza per il completo ripristino e la riapertura totale della stessa.

Il Comune di Calci invita residenti e automobilisti alla cautela, a guidare con prudenza e a rispettare la segnaletica posizionata in questo tratto di strada.