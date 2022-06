Celebrato a Pontedera Emiliano Betti, campione d'Italia col Milan

Dalla Stella Azzurra di Pontedera al Milan campione d'Italia. Ieri sera, presso l'impianto sportivo che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del calcio, si è svolta una serata di festa in onore di Emiliano Betti, vicepreparatore dei portieri rossoneri. Una storia bella e intensa quella di Betti, che l'ha portato a percorrere una lunga carriera fino ai massimi livelli della Serie A e allo scudetto ottenuto pochi giorni fa.

Assieme a lui tanti ex compagni di squadra, ma anche giovani atleti che hanno ascoltato un racconto professionale fatto di passione e sacrifici, abnegazione e forza di volontà. Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha consegnato a Betti un riconoscimento a nome dell'Amministrazione Comunale. Una consegna effettuata a 'quattro mani'. Assieme al primo cittadino c'era infatti una vecchia bandiera granata, Pier Giorgio Pini, ex capitano del Pontedera e della Stella Azzurra, per un momento apprezzatissimo dalle tante persone presenti.

"Complimenti a Emiliano e complimenti alla Stella Azzurra, vera e propria fucina di talenti" ha detto Franconi, che, proprio mentre Pontedera celebra anche le gesta sportive della tennista Martina Trevisan e gli straordinari risultati ottenuti nel canottaggio, ha lanciato un'idea: "Lavoreremo per istituire un albo di ambasciatori sportivi pontederesi nel Mondo - ha spiegato il sindaco - i nostri atleti e le nostre realtà sportive sono sempre più proiettate a grandi livelli e vogliamo celebrarle nel miglior modo possibile, considerando che stanno portando alto il nome di Pontedera, addirittura a livello globale".