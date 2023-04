25 Aprile: il programma delle celebrazioni

Cerimonia commemorativa del 78° anniversario della Liberazione martedì 25 Aprile a Pisa. La celebrazione è dedicata quest'anno a Ilio Cecchini.



Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme alla Provincia di Pisa, alla Prefettura e alla sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 9.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui (a cura del Comune di Pisa e dell'associazione nazionale Divisione AcquiPisa), alle ore 10.00 nella Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria la Santa Messa e preghiera alla cappella dei caduti con la deposizione di una corona di alloro presso la Cappella dei caduti (a cura della Prefettura di Pisa), alle ore 11.15 in piazza XX Settembre la deposizione di una corona di alloro presso la lapide dei caduti (a cura del Comune di Pisa e Comitato Provinciale di Anpi), e a seguire (ore 11.30), in piazza XX Settembre la cerimonia istituzionale per la celebrazione del 78° anniversario della Liberazione.