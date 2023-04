La Pasticceria Frangioni festeggia 45 anni di attività: consegnata la targa di riconoscimento

'Con profonda stima alla Pasticceria Frangioni per la passione e la professionalità dimostrate in 45 anni di attività, svolti con straordinario impegno e passione'. E' con questa motivazione che Confcommercio Provincia di Pisa ha consegnato una targa di riconoscimento a Daniela Salvini, titolare della storica pasticceria di via San Francesco. Presenti alla consegna ufficiale il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli, il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore alle politiche sociali Veronica Poli, la responsabile del centro storico di Confcommercio Donatella Fontanelli, le imprenditrici della 'via en Rose'.

"Abbiamo iniziato con tanto timore e senza soldi - ricorda emozionata Daniela Salvini - con tanta gente intorno che ci ha aiutato e voluto bene, apprezzando la qualità dei nostri prodotti soprattutto grazie a mio marito Giancarlo, uscito dalla scuola di Salza. Siamo in via San Francesco da sabato 1 aprile del 1978 e per i nostri 45 anni anche quest'anno è caduto di sabato. Guardiamo al futuro con fiducia, abbiamo superato la pandemia supereremo anche il resto. Ringrazio tutti, ma soprattutto i miei clienti più affezionati, che ho visto bambini quando abbiamo aperto e che oggi tornano con i loro figli".

"C'è grande soddisfazione nel consegnare una targa per i 45 anni di attività a un esercizio storico della nostra città che anima via San Francesco" le parole di congratulazioni del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "Un messaggio estremamente positivo, non solo per la pasticceria ma per tutta via San Francesco cosi ricca di attività commerciali. Un esempio che dovremo trasferire anche in altre aree della città". Congratulazioni sono giunte alla Frangioni da parte del sindaco di Pisa, dell'assessore Poli e delle imprenditrici della Via en Rose.