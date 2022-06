Festa della Repubblica: a Pontedera la Costituzione donata ai 18enni

Serata di emozioni, al Teatro Era, dove il Comune di Pontedera, con il supporto di Filarmonica Volere e Potere e associazione Ancri, ha celebrato il 76° anniversario della Repubblica Italiana. Emozioni soprattutto per i neo 18enni presenti, ai quali l'amministrazione ha donato una copia della Costituzione. I giovani sono stati tutti invitati sul palco, veicolando così il messaggio, lanciato dal sindaco Matteo Franconi, in occasione dell'invito all'evento: "Crediamo che la Costituzione - ha scritto il primo cittadino - ancora oggi, guardi dritta negli occhi i giovani di questo paese e chieda all’entusiasmo del loro talento di costruire quell’Italia che essa ha immaginato".Da qui la consegna di una copia multilingue della Carta, con l'augurio, per i giovani, "Che possa diventare una formidabile compagna di viaggio nella realizzazione di quel sogno di futuro di cui sarete gli eroi".Emozioni in musica per il concerto, applauditissimo, dell'Orchestra di Fiati Filarmonica Volere è Potere, diretta dal Maestro Stefano Gatti ed emozioni per il presidente Eugenio Leone, che, dopo 13 anni, ha lasciato il suo incarico ed è stato omaggiato con una targa da parte dell'amministrazione comunale, che ne ha riconosciuto l'impegno e la passione, a beneficio del territorio.