'Tra la gente e per la gente': festa al Comando Carabinieri per l'anniversario della fondazione dell'Arma

Una cerimonia sentita e partecipata questa mattina, 5 giugno, nella sede del Comando provinciale Carabinieri di Pisa dove si sono svolte le celebrazioni in occasione del 210° anniversario di fondazione dell'Arma. Di fronte alle autorità civili, militari e religiose del territorio si sono schierati i vari reparti dei Carabinieri, uomini e donne in servizio nelle zone della provincia di Pisa presenti nelle uniformi previste per ciascuna specialità: dalla Grande Uniforme Speciale dei militari dell'Arma territoriale, alle uniformi dei Comandanti di Stazione, sino a quelle operative delle Aliquote di Primo Intervento (API), dei Nuclei Carabinieri di Polizia Militare, per finire dunque ai comparti di specialità del 4° Nucleo Elicotteri, dei Carabinieri Forestali e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Dopo la benedizione alla corona ai caduti e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ordine del giorno del comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi, nei quali sono stati evidenziati l'impegno e la vocazione al servizio da parte degli uomini e delle donne dell'Arma, il comandante provinciale Mauro Izzo ha voluto rivolgere un ringraziamento, tra gli altri, al prefetto Maria Luisa D'Alessandro per la vicinanza ai Carabinieri, alla magistratura per l'opera di indirizzo che ha consentito di conseguire importanti risultati di polizia giudiziaria, al comandante provinciale della Guardia di Finanza e al questore, all'Associazione Nazionale Carabinieri, oltre a rivolgere un pensiero particolare ai familiari dei carabinieri che hanno perso la vita in servizio.

Il colonnello Izzo ha sottolineato "la funzione insostituibile di rassicurazione sociale" compiuta dai Carabinieri "tra la gente e per la gente", prima di elencare brevemente alcuni dei risultati conseguiti nel pisano: 275 persone arrestate e oltre 2800 deferite in stato di libertà nel 2023, oltre 9mila servizi su strada effettuati nei primi 4 mesi del 2024, in crescita rispetto al primo quadrimestre 2023. Infine un dato particolarmente sentito: su poco più di 17000 reati circa registrati nella provincia di Pisa nel 2023, l’Arma dei Carabinieri ha proceduto per quasi 14.000 di essi, ovvero oltre l’82% dei reati complessivi.

Prima di passare alla consegna delle onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti in servizio, il comandante provinciale ha rimarcato alcune operazioni particolarmente importanti come l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque persone ritenute responsabili dell'omicidio di Elson Kalaveri, commesso nell'agosto 2022 a Sasso Pisano (Castelnuovo Valdicecina), l'arresto (seguito da altri provvedimenti a carico di altre persone) per l'omicidio avvenuto in piazza Vittorio Emanuele a Pisa la sera del 5 gennaio scorso, e infine il sequestro di 9 chili di cocaina a bordo di un'auto in transito lungo l'Aurelia nel comune di Vecchiano.

La cerimonia si è conclusa con alcune riflessioni sulla cultura della legalità lette dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti Fibonacci, Galilei e Santa Caterina: "Grazie dalla 5B - ha detto una bambina - i cittadini vi sono grati perchè proteggete le persone ogni giorno".

Ecco i riconoscimenti consegnati ai militari dell’Arma territoriale pisana particolarmente distintisi in attività di servizio:

1. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al Tenente Colonnello Carmine Gesualdo e al Brigadiere Marco Pagano, Comandante della Compagnia di Pontedera e Addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontedera.



Motivazione:

“Ricevuta da altro organo di polizia la notizia dell’accoltellamento, in pubblica via, di una donna da parte di individuo datosi alla fuga, evidenziando spiccato spirito d’iniziativa, elevata professionalità e non comune senso del dovere, contribuivano alle ricerche del fuggiasco, ponendosi, sulle sue tracce, sino a quando non lo individuavano e lo immobilizzavano, traendolo in arresto.

L’intervento, che consentiva di recuperare l’arma del delitto, suscitava ampi consensi tra le Autorità e la popolazione, elevando il prestigio dell’Istituzione”.

Pontedera, 14 ottobre 2023

2. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Maisto, al Luogotenente Giorgio Campana, al Maresciallo Ordinario Daniele Rispoli, alBrigadiere Capo Qualifica Speciale Antonino Settimo Celestino, all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Silvio Ribet, all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Marte e all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabio Antonucci, Addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pisa.



Motivazione:

“Evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, sviluppavano serrata indagine, avviata a seguito dell’efferato omicidio di uno straniero, che permetteva l’individuazione dei responsabili. l’attività investigativa, condotta anche all’estero, si concludeva con l’arresto di cinque pregiudicati, riscuotendo il plauso delle autorità ed esaltando il prestigio dell’istituzione".

Provincia di Pisa, territorio nazionale ed estero, agosto 2022 –settembre 2023



3. ENCOMIO SEMPLICE collettivo concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' a tutti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Di Pisa.



Motivazione:

“Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo, sensibilmente impegnato sotto il profilo della sicurezza pubblica, dando prova di notevole professionalità, elevato spirito di servizio e ottima intesa tra i vari componenti, sviluppava corale energica azione di contrasto ai reati contro il patrimonio.

L’attività espressa culminava con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone responsabili di numerosi furti su autovetture in sosta in danno di turisti stranieri. I risultati conseguiti riscuotevano il plauso delle autorità e della popolazione, esaltando il prestigio dell’istituzione”.

Pisa, agosto 2022 – aprile 2023



4. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al Maresciallo Capo Cristiano Fontana Comandante della Stazione di Riparbella.



Motivazione:

“Evidenziando elevata professionalità, prontezza operativa e spiccato senso civico ricevuta la notizia che una persona si era allontanata con propositi suicidi, poneva

in essere mirata attività di interlocuzione con il soggetto, raccogliendo preziosi elementi che consentivano, a militari di altro distante reparto arma, di individuarlo poco dopo che questi si era impiccato ad un albero e di soccorrerlo, liberandolo dal vincolo del cappio e scongiurando così il compiersi dell’insano gesto”.

Riparbella (PI) e Bibbona (LI), 17 dicembre 2023



5. COMPIACIMENTO concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al V. Brig. Tommaso Casolino e al Car. Andrea Umberto Econdi



Descrizione intervento:

“Capo Equipaggio ed Addetto di Sezione Radiomobile, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario senso civico, non esitavano a intervenire in soccorso di un uomo coinvolto in un sinistro stradale autonomo, che versava esanime e in arresto cardiaco all'interno del proprio autoveicolo e, dopo averlo prontamente estratto dal mezzo, richiedevano immediati soccorsi sanitari e si adoperavano, coadiuvandosi, nell'applicazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, consentendo al malcapitato di riprendere i segni vitali. l’encomiabile condotta riscuoteva il plauso delle autorità e raccoglieva il più vasto consenso dell’opinione pubblica, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri”.

Pisa, 8 febbraio 2024.