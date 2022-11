Montopoli: un pesco per celebrare i bambini e gli alberi

Un albero di pesco piantato nell'area verde di fronte alla scuola primaria di Capanne. Questa mattina si è svolta l'iniziativa organizzata dal Comune di Montopoli in Val d'Arno e l'associazione Abbracciami, associazione a difesa dei diritti delle persone autistiche, neurodivergenti, disabili e delle loro famiglie, in collaborazione con l'istituto comprensivo 'Galileo Galilei' e il plesso scolastico di Capanne, in occasione del doppio appuntamento con la giornata internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la giornata nazionale degli Alberi, che si celebrano rispettivamente il 20 e il 21 novembre.

"Sono emozionato stamattina - ha detto il sindaco Giovanni Capecchi di fronte alla platea di bambini -. Quando avevo la vostra età anche nella mia scuola abbiamo celebrato la festa degli alberi mettendo a dimora un albero da frutto. Ogni mattina lo guardavo, ho seguito la sua crescita durante gli anni delle elementari. Chiedo a voi di fare lo stesso, di averne cura. Le piante sono vita e i fenomeni di cambiamento climatico a cui stiamo assistendo ci ricordano quanto sia importante rispettare l’ambiente".

Ogni classe ha organizzato letture e canti dedicati al tema dei diritti dell'infanzia con dediche speciali all'albero che è stato collocato davanti al cancello della scuola. Un pesco donato dall'associazione Abbracciami, simbolo dei diritti dei più piccoli, come il diritto al gioco, il diritto all'educazione, a esprimere la propria opinione, ma anche il diritto a una società più inclusiva, dove nessuno deve essere discriminato ed escluso. "Ogni bambino - ha aggiunto la presidente di Abbracciami Sabina Marmeggi - ha in sé molteplici talenti e potenzialità, sia esso normotipico o neurodivergente, e ha diritto di crescere, proprio come questo albero, su un terreno fertile, inclusivo, accogliente e propositivo, questo terreno è la comunità di cui fa parte, siamo noi. Che questo piccolo pesco sia il simbolo del nostro impegno". La mattinata si è conclusa con i saluti della scuola attraverso le parole della vicaria dell'istituto Maria Vanni.