Si è svolta nella mattina di oggi, 23 maggio, la cerimonia per la Giornata nazionale della Legalità, nel ricordo del trentaduesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa, assessorato alla legalità.

In piazza Martiri della Libertà, di fronte all’Edicola della Legalità, sotto la storica fotografia che ritrae sorridenti i giudici Falcone e Borsellino, sono intervenuti il sindaco di Pisa, l’assessore alla legalità del Comune di Pisa, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il presidente del Tribunale Beatrice Dani, la sostituto procuratore Miriam Pamela Romano. Erano presenti una rappresentanza gli alunni delle scuole primarie e gli studenti della III G della scuola media inferiore 'Fibonacci'. Questi ultimi sono stati premiati da Nico Pasculli, presidente del Comitato Porta Fiorentina e dal Prefetto, per il lavoro svolto in classe sui temi della legalità e della lotta alle mafie.

Tra gli altri interventi anche quello di Federica Ciardelli, presidente dell’associazione 'Nicola Ciardelli' cui è affidata la gestione dell’Edicola della legalità per la organizzazione di iniziative di promozione della legalità e di educazione civica. Al termine della cerimonia, sempre in piazza Martiri della Libertà, è stata deposta una corona di alloro all’albero della legalità.